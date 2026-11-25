Карьерный рост важен для каждого второго соискателя в ретейле — опрос
Возможности карьерного роста назвали важным критерием при выборе работодателя 57% соискателей в розничной торговле. При этом самым весомым фактором для кандидатов в 2026 году остается размер заработной платы. Такие данные показало совместное исследование HeadHunter и «Группы Лента».
По результатам опроса, зарплату отметили 87% респондентов. Далее идут адекватность руководства (77%) и стабильность компании (66%). Еще 49% указали на важность обучения и развития, 40% — на гибкий график и понятные должностные обязанности. Интересные рабочие задачи назвали 34%, возможность удаленной или гибридной работы — 26%, атмосферу доверия — 21%. Прозрачная система оценки труда и возможность проявлять инициативу важны для 19%.
«Для крупного ретейлера важно создавать среду, в которой сотрудники могут развиваться, осваивать новые навыки и брать на себя более сложные задачи», — указала директор по персоналу «Группы Лента» Татьяна Юркевич в беседе с Москвой 24.
Среди прочих факторов опрошенные называли сильную команду (15%), отсутствие лишней бюрократии и возможность влиять на решения (11%), а также быстрый процесс найма (6%). Кроме того, кандидаты смотрят на справедливую оценку труда и отношения в коллективе.
В рознице соискатели чаще всего выбирают сменный формат, хотя есть запросы и на пятидневную рабочую неделю, и на частичную занятость. Также кандидаты обращают внимание на прозрачность системы премирования и возможность брать дополнительные оплачиваемые смены. В крупных городах значение приобретают территориальная доступность рабочего места и наличие корпоративного транспорта.
Привлекать сотрудников помогают и корпоративные льготы с программами нематериальной мотивации. Наиболее востребованы добровольное медицинское страхование (ДМС), бонусы в магазинах компании и скидки от партнеров, а также профессиональные чемпионаты и конкурсы. Несколько меньший интерес вызывают корпоративное обучение, карьерное консультирование, материальная поддержка в трудных жизненных ситуациях и участие в волонтерских проектах.