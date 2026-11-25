25 ноября 2026, 11:52

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Возможности карьерного роста назвали важным критерием при выборе работодателя 57% соискателей в розничной торговле. При этом самым весомым фактором для кандидатов в 2026 году остается размер заработной платы. Такие данные показало совместное исследование HeadHunter и «Группы Лента».





По результатам опроса, зарплату отметили 87% респондентов. Далее идут адекватность руководства (77%) и стабильность компании (66%). Еще 49% указали на важность обучения и развития, 40% — на гибкий график и понятные должностные обязанности. Интересные рабочие задачи назвали 34%, возможность удаленной или гибридной работы — 26%, атмосферу доверия — 21%. Прозрачная система оценки труда и возможность проявлять инициативу важны для 19%.





«Для крупного ретейлера важно создавать среду, в которой сотрудники могут развиваться, осваивать новые навыки и брать на себя более сложные задачи», — указала директор по персоналу «Группы Лента» Татьяна Юркевич в беседе с Москвой 24.