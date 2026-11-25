25 ноября 2026, 10:28

Юрист Ярмуш: 40 тыс. руб. штрафа грозит за незаконный спил деревьев на участке соседа

Фото: iStock/LeonidKos

Учитель из Подмосковья обнаружил, что соседи незаконно спилили две большие березы на унаследованном им участке в закрытом СНТ, объяснив это договоренностью с его умершим отцом. Адвокат Мария Ярмуш подтвердила, что такие действия нарушают закон, и рассказала, как собственнику добиться компенсации.





В такой ситуации владелец может обратиться в полицию, написать заявление и потребовать, чтобы к нему пришли, зафиксировали спил, допросили подозреваемых и привлекли их к уголовной ответственности. В этом случае может быть применена статья об умышленном уничтожении или повреждении имущества (167 УК РФ). Как правило, в такой ситуации виновного способны наказать штрафом в размере до 40 тысяч рублей.



Помимо этого, собственник земельного участка вправе вызвать дендролога и заказать экспертизу для оценки ущерба, а затем обратиться в суд, чтобы заставить соседей все компенсировать. В этой ситуации есть шанс потребовать и возмещения морального вреда.





«При этом опровержение вины — это обязанность ответчика. А у него мало шансов, ведь в данном случае договоренность с умершим человеком не имеет никакой силы, особенно если она была сделана в устной форме», — добавила юрист.