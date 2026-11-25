25 ноября 2026, 08:39

Специалист Рыбалкин: для отказа работать в новогодние праздники не нужна причина

Фото: iStock/Evgeniia Gordeeva

Вице-президент «Ренессанс страхования» Виталий Рыбалкин рассказал, что сотрудник вправе не выходить на работу в новогодние каникулы без ссылки на личные обстоятельства. Об этом сообщает RT.