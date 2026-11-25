Юрист объяснил, как отказаться от работы в новогодние праздники
Вице-президент «Ренессанс страхования» Виталий Рыбалкин рассказал, что сотрудник вправе не выходить на работу в новогодние каникулы без ссылки на личные обстоятельства. Об этом сообщает RT.
Праздничный период продлится с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. Днями официальных праздников станут 1–8 января, а 31 декабря, 9 и 10 января войдут в число выходных.
По словам специалиста, для привлечения к работе обычно требуется письменное согласие сотрудника. Работодатель должен оформить распоряжение, указать причину вызова, дату и продолжительность смены. Срочное завершение проекта или подготовка к началу рабочего года сами по себе не дают права нарушить отдых работника.
Отказ можно направить письменно в ответ на сообщение руководителя, по электронной почте или через корпоративный мессенджер. Рыбалкин советует сохранить переписку. Если сотруднику поручают отвечать на рабочие сообщения, участвовать в совещаниях или готовить документы, такие действия считают выполнением трудовых обязанностей.
Без согласия человека работодатели вправе привлечь его к работе при аварии, катастрофе, стихийном бедствии, угрозе чрезвычайной ситуации или военном положении. Обычная срочная задача к этим основаниям не относится.
Особые правила действуют в организациях с непрерывным производством, а также в сферах транспорта, торговли и аварийных служб. Если смена заранее предусмотрена графиком и трудовым договором, отказаться от неё только из-за праздничной даты не получится.
Работу в выходной или праздничный день оплачивают минимум в двойном размере. По желанию сотрудник может выбрать дополнительный день отдыха. В таком случае рабочий день оплатят по обычной ставке, а сам отгул отдельно не оплачивается. Использовать его можно в течение года или присоединить к отпуску. При увольнении за неиспользованный день отдыха положена компенсация.
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