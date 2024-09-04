Фонд капитального ремонта Московской области приглашает специалистов

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В рамках расширения Инженерного центра, фонд капитального ремонта Московской области приглашает целеустремлённых и активных специалистов присоединиться к своей команде. Открыт набор на важные позиции в Москве и Мариуполе (ДНР).
Фонд предлагает конкурентные условия оплаты труда, а также на ряде вакансий будет возможность работать удаленно.
В Москве открыты следующие должности:
- Руководитель сметного отдела — зарплата 300 тыс
- Инженер-сметчик — зарплата 200 тыс. руб. (возможна удаленная работа);
- Руководитель отдела проектирования — зарплата 300 тыс. руб.;
- Главный инженер проекта (ГИП) — зарплата 350 тыс. руб.;
- Инженер-конструктор — зарплата 300 тыс. руб. (возможна удаленная работа).
В Мариуполе (ДНР) доступны такие вакансии, как:
- Инженер ПТО — зарплата от 200 тыс. руб.;
- Делопроизводитель — зарплата 100 тыс. руб..
Кроме достойный заработных выплат, Фонд капитального ремонта Московской области также предлагает хорошие возможности для карьерного роста, участия в масштабных проектах и работу в дружном и профессиональном коллективе.
Для получения вакансий обращайтесь по телефону:+7 495 104-28-28 (доб. 454), Татьяна Александровна Пунтус. Резюме нужно прислать на электронную почту: post@fkr-mosreg.ru.
Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, тел. +7 (498) 602-19-32, почта: gkhmopress@gmail.com, сайт: http://mgkh.mosreg.ru/, телеграм: https://t.me/mingkh_mo.
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