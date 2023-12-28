Мизулина и SHAMAN в образе Снегурочки и Деда Мороза поздравили детей в больнице

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в образе Снегурочки и популярный российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в роли Деда Мороза поздравили маленьких пациентов детской городской клинической больницы им. Башляевой в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы сегодня решили вместе навестить и сделать праздник детям, которые находятся на лечении в больнице, ведь многие из них не встретят этот светлый день дома, с родителями», — так объяснила этот визит Екатерина Мизулина.На видео запечатлен весьма трогательный момент, как малыши вместе с родителями и работниками больницы зовут Деда Мороза, а им возле нарядной елки помогает Снегурочка.
SHAMAN в образе сказочного волшебника рассказал детям стихотворение, а Екатерина Мизулина провела небольшие конкурсы с загадками.
В итоге около 100 детей получили подарки от Национального центра помощи детям.
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