Карл III трогательно обратился к покойной королеве в день ее 100-летия

22 апреля 2026, 01:22

Карл III (Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий)

Великобритания торжественно отметила 100‑летие со дня рождения королевы Елизаветы II. Память умершей матери почтил ее сын Карл III.





Как пишет издание Super, в своей речи монарх подчеркнул уникальную способность королевы сохранять стабильность на фоне стремительных перемен. По его словам, Елизавета II была всегда оставалась твердой, решительной и преданной своему народу.



«Сегодня, отмечая то, что могло бы быть 100-м днtм рождения моей любимой матери, моя семья и я отдаtм дань уважения жизни и наследию королевы, которая значила для нас так много», — сказал король в специальном видеообращении.