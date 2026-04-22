Карл III трогательно обратился к покойной королеве в день ее 100-летия
Великобритания торжественно отметила 100‑летие со дня рождения королевы Елизаветы II. Память умершей матери почтил ее сын Карл III.
Как пишет издание Super, в своей речи монарх подчеркнул уникальную способность королевы сохранять стабильность на фоне стремительных перемен. По его словам, Елизавета II была всегда оставалась твердой, решительной и преданной своему народу.
«Сегодня, отмечая то, что могло бы быть 100-м днtм рождения моей любимой матери, моя семья и я отдаtм дань уважения жизни и наследию королевы, которая значила для нас так много», — сказал король в специальном видеообращении.Празднование включало масштабную выставку. Публике представили 300 предметов из гардероба Елизаветы II, а завершились торжества приемом в Букингемском дворце. Среди гостей присутствовали не только члены королевской семьи, но и другие юбиляры, отметившие свое 100‑летие.