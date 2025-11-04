Король Великобритании Карл III посвятил экс-футболиста Дэвида Бекхэма в рыцари

04 ноября 2025, 17:52

Дэвид Бекхэм (фото: Instagram* @davidbeckham)

Король Великобритании Карл III посвятил известного в прошлом футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма в рыцари. Об этом сообщает местная газета The Times.