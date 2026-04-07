Великобритания закрыла въезд рэперу Канье Уэсту перед фестивалем Wireless
Министерство внутренних дел Великобритании ограничило въезд американскому рэперу Канье Уэсту. Об этом сообщает BBC.
Ведомство отклонило заявку музыканта на электронное разрешение для поездки. Чиновники аргументировали решение тем, что «его присутствие не принесёт пользы обществу». Запрет вступил в силу после того, как организаторы объявили Уэста хэдлайнером лондонского фестиваля Wireless.
Мероприятие должно пройти в июле. Крупные спонсоры, включая бренды одежды и напитков, уже отказались от сотрудничества с фестивалем. Ведущие политики Великобритании оказали давление на правительство, призвав пересмотреть участие скандального артиста.
Ранее звезда сериала «Друзья» Лиза Кудроу рассказала об обидном прозвище в закулисье.
