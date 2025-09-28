Стивен Сигал пришёл проститься с Тиграном Кеосаяном
Американский актёр Стивен Сигал прибыл в Армянскую церковь на Олимпийском проспекте в Москве, чтобы проститься с режиссёром Тиграном Кеосаяном.
Траурная церемония с заслуженным артистом России проходит сегодня. Как сообщает корреспондент «NEWS.ru» с места событий, Сигал игнорировал все камеры журналистов и спокойно шёл к месту прощания.
Напомним, что ранее на церемонию прислали венки президент России Владимир Путин и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Венок от Владимира Путина украшает лента в цветах российского триколора. Композиция включает красные розы и зеленую хвою, а также крупные листья монстеры. Венок от Дмитрия Пескова содержит надпись «От семьи Песковых».
Следует отметить, что церемония прощания с Тиграном Кеосаяном собрала широкий круг деятелей культуры и искусства.
