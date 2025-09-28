Группа мужчин напала на женщину и изнасиловала её во дворе церкви
На территории церкви Святой Марии в Банбери произошло нападение на женщину
В британском Банбери группа мужчин напала на женщину и изнасиловала её на территории церкви Святой Марии. Об этом сообщает издание Daily Star.
Происшествие случилось ранним утром 28 сентября. Нападавшие совершили преступление, когда потерпевшая находилась в церковном дворе. Свидетельница случившегося, другая женщина, попыталась помочь жертве.
Сейчас полиция ведёт активный поиск подозреваемых.
«Это ужасное преступление, и мы проводим тщательное расследование, чтобы установить виновных. Мы оказываем поддержку пострадавшей через специально подготовленных сотрудников», — прокомментировал ситуацию детектив-сержант Марк Персониус.Ранее в Буэнос-Айресе прошли акции протеста после изнасилования и убийства трёх девушек наркобандой.