В России «похоронили» короля Карла III: Что случилось с монархом и куда пропала Миддлтон

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий
«Король умер»Первым о смерти короля Британии сообщил Телеграм-канал Mash, ссылаясь на документ якобы из Букингемского дворца. Через 20 минут сообщение опровергли, назвав его фейком. Однако российские СМИ было не остановить и ряд крупные информагентства опубликовали новость. Оказалось, что фейковое заявление о смерти монарха появилось в соцсетях минимум 8 часов назад.
Разумеется, на сайте Букингемского дворца никаких сведений об этом нет.
Откуда пошел вброс?Причиной распространения ложной информации стали данные о тяжелой болезни Карла. Ранее стало известно, что у 75-летнего британского правителя диагностировали рак предстательной железы. Монарх уже приступил к лечению, а все государственные обязанности короля были распределены на других членов королевской семьи.
Кроме того, ранее издание Express писало, что в Британии начали подготовку на случай смерти короля. План действий получил название «Мост Менай». Название было дано в честь подвесного моста в Уэльсе из-за отношений короля с эти регионом: Чарльз был принцем Уэльским более 64 лет.
В плане действий указано, что первыми о смерти короля узнают премьер-министр Британии и другие официальные лица, после будет сделано объявление в прямом эфире. После оглашения королем будет провозглашен принц Уильям, который выступит с обращением перед гражданами.
Куда пропала Кейт Мидлтон?Помимо новостей о смерти правителя, интернет обсуждает пропажу герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. В середине января королевская семья сообщила, что Кейт была проведена операция на животе. Там отметили, что она вернется к своим обязанностям после Пасхи.
Жители Великобритании заволновались, узнав, что принцессе нужно так много времени на восстановление.
После этого Миддлтон попала в скандал. Она опубликовала в Сети фото, на котором сидит в окружении своих детей. Но поклонники заметили, что снимок был поддельным. После этого вновь начались активные обсуждения с предположением о пропаже принцессы. Затем в соцсетях Кейт написала, что она просто «переборщила с ретушью» и принесла извинения за неудачный снимок.
Британцы не поверили ее словам и начали строить новые теории о судьбе Миддлтон. По мнению поклонников, она сейчас проходит лечении, но находится в тяжелом состоянии, или же отсутствует на массовых мероприятиях из-за ссоры внутри королевской семьи. Также поклонники не исключаются смерть принцессы во время операции.
Читайте также:
Экстрасенс Миронова допустила ухудшение состояния здоровья Кейт Миддлтон
В Великобритании начали подготовку к смерти короля Карла III