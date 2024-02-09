«Володя, ты что делаешь?»: Путин рассказал о неудобном разговоре с Зеленским

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Президент России Владимир Путин рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону об одном разговоре с Владимиром Зеленским по поводу его поддержки неонацистов.
«Его отец сражался против фашистов-нацистов во время Второй мировой войны. Однажды я говорил с ним об этом. Я сказал: Володя, что ты делаешь? Почему ты поддерживаешь неонацистов в Украине сегодня, в то время как твой отец сражался против фашизма? Он был солдатом на передовой. Я не буду рассказывать вам, что он ответил», - рассказал глава государства.
По словам Путина, для него является некорректным раскрыть ответ Зеленского.
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Элина Позднякова