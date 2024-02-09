Путин считает, что Соединённые Штаты контролируют все мировые СМИ

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США трудно победить в войне пропаганды, потому что они контролируют все мировые СМИ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону.
«Страны НАТО говорят о глобальной войне и ядерном конфликте, и они стараются запугать свое население мнимой российской угрозой. Это очевидный факт. И думающие люди — не обыватели, а думающие люди, аналитики, те, кто занимается реальной политикой, просто умные люди — прекрасно понимают, что это фейк», — сказал Путин.По мнению главы российского государства, все «страшилки» о грядущей ядерной войне России и Запада нацелены на то, чтобы выбить из европейских и американских налогоплательщиков дополнительные деньги на ведение военных действий на Украине.
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