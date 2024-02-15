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Карлсон признал, что в России продукты в четыре раза дешевле, чем в Америке

15 февраля 2024, 14:16
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Американский журналист Такер Карлсон успел пройтись по продуктовым магазинам во время своей поездки в Россию, он поразился богатому выбору продуктов и доступным ценам на них. На эту ему он снял короткий видеоролик.
«Мы гадали, сколько все это будет стоить. У нас все, кто покупал продукты, были из Соединенных Штатов. И мы не обращали внимание на стоимость, мы просто складывали в тележку то, что ели бы в течение недели. Вышло 104 американских доллара (9481 рубль)», - рассказал он.

По его словам, в США этот же набор продуктов стоил бы примерно в четыре раза дороже. Он также удивился наличию западных товаров, отметив, что санкции никак не повлияли на наличие тех или иных товаров на полках российских магазинов.


Карлсон отметил, что посещение российского магазина может настроить рядового американца против своего правительства, так как разоблачает ложь Вашингтона.

Он также зашел во «Вкусно – и точка», где отметил, что вкус продукции там не хуже, чем в McDonald’s.

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#сша
#рубль
#санкции
#продукты
#ели
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Все семьи с ребёнком-инвалидом в Московской области начнут получать ежемесячную выплату
15 февраля 2024, 14:15

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Ежемесячную выплату в 18 тысяч рублей начнут получать все подмосковные семьи, ухаживающие за ребёнком-инвалидом. Такой закон принят на 76-м заседании Мособлдумы.
Ранее такая мера поддержки была доступна только для семей со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума.
«Уход за тяжелобольным ребёнком требует полной отдачи от родителей. Зачастую такие дети нуждаются в постоянном круглосуточном уходе, и у одного из родителей чаще всего нет возможности работать. Поэтому мы считаем, что ежемесячную выплату в 18 тысяч рублей должны получать все семьи, где есть ребёнок-инвалид, не способный самостоятельно себя обслуживать, вне зависимости от уровня их доходов», – сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
Как отметили в пресс-службе регионального парламента, выплата будет предоставляться проактивно – никаких заявлений подавать не надо.

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#мособлдума
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#социальная помощь
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#московская область
#игорь брынцалов
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К уборке снега на улицах Лобни привлечены более 280 дворников и 85 машин
15 февраля 2024, 13:59

Фото: iStock/Evgenia Sholohova

С улиц подмосковного города Лобня вывезли порядка 600 кубометров снега, об этом рассказала временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова, её цитирует «360».
«Дорожники с ночи чистят и просыпают противогололедным материалом улицы. Все службы вывели на улицы и во дворы 85 единиц техники, усилимся самосвалами для вывоза снега. В помощь машинам — 289 человек: дворники и мобильные бригады», — прокомментировала ситуацию Кротова.

По её словам, последствия снегопада устраняют 85 единиц снегоуборочной техники.

Кротова также призвала жителей Лобни отказаться от поездок на машинах и пользоваться общественных транспортом, пока погодные условия не нормализуются.

Напомним, в ночь на 15 февраля Московскую область накрыл мощный снегопад. На улицы столичного региона уже выпало более трети от месячной нормы снега.

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#лобня
#снегопад
#подмосковье
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Москвичам пообещали интенсивный снег
Синоптик Вильфанд спрогнозировал сильный снегопад в Москве
15 февраля 2024, 13:56

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о том, что в Москве сегодня, 15 февраля, будет идти обильный снегопад.
«Интенсивный снег прогнозируется в течение всего сегодняшнего дня, количество осадков — около 10 мм. Это минимум 20% от нормы. Уже высота снега повысилась на 4 см. Высота сугробов достигла 54 см. К завтрашнему утру сугробы в 60 см в Москве вероятны», — прокомментировал в беседе с RT Вильфанд.

Вместе с тем в Московском регионе до полудня субботы, 17 февраля, продлили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

«Период предупреждения – до 12:00 17 февраля. Гололедица на дорогах», – приводит АГН «Москва» сообщение Гидрометцентра России.

Ранее сообщалось, что на 12,5 тыс. км региональных и муниципальных дорог Московской области проводили противогололёдную обработку после ледяного дождя, прошедшего в начале недели.

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#подмосковье
#москва
#снег
#погода
#зима
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В Воскресенске и Солнечногорске отремонтируют около 100 объектов теплоснабжения
15 февраля 2024, 13:43

Фото: iStock/antos777

Около ста объектов теплоснабжения отремонтируют в городских округах Солнечногорск и Воскресенск в рамках подготовки к отопительному периоду 2024-24 гг., также планируется строительство нескольких новых котельных. Об этом было сообщено в рамках очередного регионального Штаба по вопросам модернизации теплоснабжающего хозяйства правительстве Московской области, передаёт пресс-служба Минэнерго региона.
«В Воскресенске капитально отремонтируют более 45 котельных и центральных тепловых пунктов (ЦТП). Кроме того, для надёжного снабжения теплом жителей микрорайона Лопатинский, деревни Степанщино и ряда других районов планируется построить блочно-модульные котельные», — говорится в сообщении.
В округе Солнечногорск к новому сезону отремонтируют более 50 объектов теплоснабжения.

«Ремонт котельных получат жители населенных пунктов Ожогино, Алабушево, Чашниково, Ложки, Ржавки, Лыткино, Рекинцо, Майдарово, и других», —уточнили в министерстве.

Кроме того, в 2024-25 годах будет проведена масштабная реконструкция котельной ГЭМЗ.

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#солнечногорск
#воскресенск
#котельная
#отопление
#ремонт
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В России планируют ввести штраф за раздачу просроченных продуктов питания
15 февраля 2024, 12:46

Фото: Фотобанк Московской области

В Госдуме разработали законопроект, который предусматривает штрафы для фондов и благотворительных организаций за раздачу продуктов питания с истёкшим сроком годности. Об этом пишут «Известия».
Речь идёт об организациях, безвозмездно передающих продукты населению. Предлагается дополнить ст. 14.43 КоАП «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов» категориями таких организаций.

«За нарушения должностным лицам будет грозить штраф от 10 до 20 тыс. рублей; предпринимателям без образования юрлица — от 20 до 30 тыс., юрлицам — от 100 до 300 тыс. рублей», — говорится в подготовленном парламентариями документе.
В пояснительной записке к поправкам сказано, что изменения необходимы для уменьшения рисков от распределения небезопасной продукции. Подготовленные документы направлены на рассмотрение Правительства РФ.

В настоящее время закон не предусматривает отдельного наказания для НКО и благотворительных фондов за раздачу просроченных продуктов питания.

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#штраф
#продукты
#закон
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#нко
#рф
#питание
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Глава Красногорска Волков провёл приём жителей в микрорайоне Южный
15 февраля 2024, 12:37

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Выездное заседание администрации, совмещённое с приёмом граждан, провёл глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков в микрорайоне Южный, сообщает пресс-служба руководства муниципалитета.
В ходе встречи обсуждались вопросы, актуальные для местных жителей, в частности, обустройство ливневой канализации, установка дополнительных контейнерных площадок и организация новых мест для парковки автомобилей.

«Наряду с вопросами, отрадно получить обратную связь по тем проектам, которые уже удалось реализовать при непосредственной инициативе жителей. Это и сквер возле стадиона «Машиностроитель», и расширение улицы Заводской с обустройством тротуара», — отметил Дмитрий Волков.
Он также поблагодарил местных жителей за совместную работу по улучшению микрорайона и заверил, что полученные на приёме запросы станут приоритетными при планировании дальнейших действий.

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#красногорск
#дмитрий волков
#приём
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Росгвардейцы Подмосковья сопроводили перевозку ракеты-носителя «Союз-2.1а» на Байконуре
15 февраля 2024, 12:24

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Сотрудники вневедомственной охраны Московской области, дислоцированные на космодроме Байконур в Казахстане, обеспечили безопасность перевозки грузового корабля «Прогресс МС-26» и ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовую площадку космического комплекса, сообщает пресс-служба Росгвардии Подмосковья.
«Старт ракеты-носителя с грузовым кораблём назначен на 15 февраля. Корабль доставит на Международную космическую станцию (МКС) топливо, воду, продукты питания и научную аппаратуру», — отмечается в сообщении.
В Казахстане подмосковные сотрудники Росгвардии не только следят за безопасностью при запуске ракет, но и охраняют общественный порядок в городе Байконур.

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#росгвардия
#космос
#ракета
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Путин присвоил космонавту Сергею Корсакову звание Героя России
15 февраля 2024, 11:46

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России члену отряда космонавтов России Сергею Корсакову. Соответствующий указ опубликован сегодня, 15 февраля, на портале правовой информации.
Этим же указом космонавту-испытателю отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» присвоено почётное звание лётчика-космонавта Российской Федерации. По традиции космонавты за свой первый полёт за пределы земной атмосферы получают Золотую звезду Героя России.

«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Корсакову Сергею Владимировичу», — сказано в документе.

Сергей Корсаков — 127-й космонавт СССР/России и 129-й гражданин СССР/России, побывавший в космосе. До поступления в отряд космонавтов он работал генеральным директором ООО «Инфо Капитал Групп». 18 марта 2022 года стартовал с космодрома Байконур на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-21» к Международной космической станции в качестве бортинженера № 1 корабля. Вернулся на Землю 29 сентября 2022 года. Продолжительность его пребывания на борту МКС составила более 194-х суток.

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#герой россии
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В Подмосковье назвали города-лидеры по чтению периодики
15 февраля 2024, 11:21

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Подмосковные города, где читают больше всего периодических изданий, назвали в Почте России, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Самыми читающими стали жители Люберец, Воскресенка и Домодедова — именно в этих городах, согласно последним данным Почты России, выписывают больше всего в Подмосковье газет и журналов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в феврале жители Московской области выписали более 50 тысяч периодических изданий. Наибольшей популярностью пользуются газеты с новостями, а также пресса, посвящённая обустройству дачных участков и здоровому образу жизни.

Подмосковные клиенты Почты России также принимают участие в благотворительной акции «Дерево добра», в рамках которой подписку на периодику можно подарить библиотекам социальных центров и школ-интернатов.

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#мингосуправления мо
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