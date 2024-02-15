Карлсон признал, что в России продукты в четыре раза дешевле, чем в Америке

Фото: сайт Кремля
Американский журналист Такер Карлсон успел пройтись по продуктовым магазинам во время своей поездки в Россию, он поразился богатому выбору продуктов и доступным ценам на них. На эту ему он снял короткий видеоролик.
«Мы гадали, сколько все это будет стоить. У нас все, кто покупал продукты, были из Соединенных Штатов. И мы не обращали внимание на стоимость, мы просто складывали в тележку то, что ели бы в течение недели. Вышло 104 американских доллара (9481 рубль)», - рассказал он.
По его словам, в США этот же набор продуктов стоил бы примерно в четыре раза дороже. Он также удивился наличию западных товаров, отметив, что санкции никак не повлияли на наличие тех или иных товаров на полках российских магазинов.
Он также зашел во «Вкусно – и точка», где отметил, что вкус продукции там не хуже, чем в McDonald’s.
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