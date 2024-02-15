Путин назвал Такера Карлсона «опасным человеком» и допустил шанс его ареста

Россия будет готова работать с любым президентом Соединённых Штатов, которого изберет американский народ, но для Москвы предпочтительнее победа нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, как более опытного и прогнозируемого политика. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил президент РФ Владимир Путин .