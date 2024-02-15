Путин назвал Такера Карлсона «опасным человеком» и допустил шанс его ареста

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Российский президент Владимир Путин назвал американского журналиста Такера Карлсона «опасным человеком», поскольку тот во время проведения интервью с Путиным избрал тактику терпеливого и благодарного слушателя. Своими впечатлениями от беседы с Карлсоном глава России поделился с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Путин добавил, что не получил полного удовольствия от интервью с Карлсоном, потому что тот шел жёстко по своему, заранее намеченному, плану и исполнил его.
Владимир Путин допустил, что после этого интервью американского журналиста и телеведущего на родине могут арестовать, подобно основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу, но подчеркнул, что Карлсон знал, на что шёл, и это его выбор. В случае ареста Такера Карлсона США покажут всему миру свое истинное лицо «либерально-демократической» диктатуры, считает Владимир Путин.
Число просмотров поста журналиста и телеведущего Такера Карлсона с интервью российского президента Владимира Путина в соцсети X (экс-Twitter, заблокирован в России) уже превысило 200 млн. Напомним, изначально интервью Карлсона с Путиным появилось в 02:00 мск 9 февраля на сайте Карлсона, а также в его аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter). Публикация американского журналиста набрала 3,6 млн просмотров спустя всего 21 минуту после размещения в соцсети.
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«Я, честно говоря, думал, что он как раз будет вести себя агрессивно и будет задавать так называемые "острые вопросы". Я не просто был к этому готов — я этого хотел, потому что это давало бы мне возможность также остро отвечать. Но он избрал другую тактику», — рассказал президент в эфире программы «Москва. Кремль. Путину».
Число просмотров поста журналиста и телеведущего Такера Карлсона с интервью российского президента Владимира Путина в соцсети X (экс-Twitter, заблокирован в России) уже превысило 200 млн. Напомним, изначально интервью Карлсона с Путиным появилось в 02:00 мск 9 февраля на сайте Карлсона, а также в его аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter). Публикация американского журналиста набрала 3,6 млн просмотров спустя всего 21 минуту после размещения в соцсети.
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Артем Путинцев