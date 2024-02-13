«Всё прогнило»: На Западе признали неприятную правду про самих себя после интервью Путина

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Реакция на интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону говорит о том, что Запад сгнил, об этом пишет хорватское издание Geopolitika.
«Агрессивная реакция американских журналистов и политиков, которую мы наблюдаем (кстати, не только американских, но и европейских, что подтверждает резкая критика Такера Карлсона со стороны Бориса Джонсона, кстати, тоже журналиста в прошлом!), показывает, насколько все прогнило», — пишет автор статьи.
В издании отметили, что западные политики очень боятся «пойти ко дну» из-за правды, которую вскрыл Путин для всего мира в ходе этого интервью.
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Евгения Парфентьева