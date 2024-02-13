Такер Карлсон во время визита в Россию примерил бурятский национальный костюм

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Американский журналист и телеведущий Такер Карлсон примерил национальный бурятский костюм дэгэл на выставке «Россия», сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. По его словам, которые приводят РИА Новости, это произошло 5 февраля, во время визита Карлсона в Москву.
Москва произвела на Такера Карлсона шокирующее впечатление, он отметил, что российская столица намного приятнее любого города в США. Об этом он говорил на Всемирном правительственном саммите в Дубае. Он отметил, что в Москве очень чисто. Там красивее и безопаснее, чем в любом американском городе. Журналист также положительно оценил московскую архитектуру, качество еды и услуг, однако подчеркнул, что продолжит жить в США.
Напомним, в начале февраля бывший ведущий Fox News Карлсон впервые прибыл в Москву. Сперва реальная цель его визита не раскрывалась, однако, позже он анонсировал, что в ночь на 9 февраля выпустит интервью с президентом РФ.
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