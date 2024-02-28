Карлсон раскрыл позицию Орбана по украинскому конфликту

Фото: iStock/butenkow
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сомневается в том, что Украина одержит победу в конфликте с Россией, заявил Такер Карлсон в подкасте на своем YouTube-канале.
Карлсон поделился словами венгерского политика, раскрывшего позицию после интервью. Как отметил журналист, Орбан понимает, что Украина – маленькая страна в сравнении с Россией.
Как пояснил Такер, Орбан, услышав вопрос о шансах на победу Украины, посмотрел на собеседника, будто он «невменяем».
Ранее Орбан заявил, что вопрос о победителе в конфликте на Украине не поддается решению и требует мирного урегулирования.
Читайте также:
Виктор Орбан заявил о необходимости мирного урегулирования на Украине
Орбан рассказал, когда Венгрия одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО
Орбан заявил, что Европа не верит в победу Украины
«У России экономика военного времени, у Украины нет экономики», – объяснил премьер-министр, добавив, что Киев не сможет добиться победы.
Ранее Орбан заявил, что вопрос о победителе в конфликте на Украине не поддается решению и требует мирного урегулирования.
Читайте также:
Виктор Орбан заявил о необходимости мирного урегулирования на Украине
Орбан рассказал, когда Венгрия одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО
Орбан заявил, что Европа не верит в победу Украины
Александр Климов