Карлсон раскрыл позицию Орбана по украинскому конфликту

В подмосковной акции «Покорми птиц» приняли участие около 185 тысяч человек, которые повесили свыше 36 тысяч кормушек. О предварительных итогах очередного этапа акции, начавшегося в декабре, рассказали в пресс-службе подмосковного Минэкологии.