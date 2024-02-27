Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Венгрии Орбан высказался о возможности прекращения конфликта на Украине, сообщает информационное агентство MTI.
Выступая в рамках встречи премьер-министров стран Вышеградской группы в Праге, венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что вопрос о победителе в конфликте между Россией и Украиной невозможно решить.
Также Орбан добавил, что Будапешт поставляет Киеву гуманитарную помощь, но не отправляет оружие или военных. Он подчеркнул, что Венгрия заинтересована в том, чтобы «иметь на востоке образование между Россией и Венгрией».
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«Венгры видят, что Россия не победит Украину, но и Украина, поддерживаемая Западом, не победит и Россию. В этой ситуации необходимо спасать жизни, и мирные переговоры необходимы как можно скорее. Это венгерская позиция», – объявил политик.
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Александр Климов