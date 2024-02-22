Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что никто в Европе не верит в победу Украины, передает слова политика газета Magyar Nemzet.
Согласно данным издания, выступая на закрытом заседании парламентских фракций правящей партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» и христианских демократов, премьер-министр Орбан заявил, что Европа не верит в победу Украины.
«Поддержка украинцев обходится в огромную политическую цену. Фермеры восстают по всей Европе, и никто не верит в победу Украины», – сказал он.
Политик предупредил, что конфликт на Украине не закончится в ближайшем будущем и что нагрузка на Европу будет расти. Он считает, что США сократят помощь Киеву в связи с президентскими выборами.
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«Поддержка украинцев обходится в огромную политическую цену. Фермеры восстают по всей Европе, и никто не верит в победу Украины», – сказал он.
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Александр Климов