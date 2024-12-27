В ГД раскрыли, что грозит норвежцам после отказа принять экипаж «Урса Майор»

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Норвежским морякам может грозить суд после отказа принять экипаж «Урса Майор». Так считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его слова приводит РИА Новости.
Ранее стало известно, что судно под норвежским флагом «Oslo Carrier 3» отказалось принять на борт тонущих российских моряков с судна «Урса Майор».
Он отметил, что своим отказом принять на борт моряков российского судна «Урса Майор» норвежские моряки нарушили не только международную конвенцию, но и общепринятые человеческие нормы и правила.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Европе нельзя прощать случай с тонущими российскими моряками с судна «Урса Майор», которых отказалось принимать на борт судно «Oslo Carrier» 3 под флагом Норвегии. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.
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«Это надо документировать и подавать на них в международный суд, как минимум на капитана и судовладельца», — сказал Картаполов.
Он отметил, что своим отказом принять на борт моряков российского судна «Урса Майор» норвежские моряки нарушили не только международную конвенцию, но и общепринятые человеческие нормы и правила.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Европе нельзя прощать случай с тонущими российскими моряками с судна «Урса Майор», которых отказалось принимать на борт судно «Oslo Carrier» 3 под флагом Норвегии. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.
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Элина Позднякова