Возбуждено уголовное дело из-за крушения судна Ursa Major

Женщина, погибшая под колесами трамвая в проезде Дежнева в Москве, упала на пути по собственной неосторожности. Об этом заявил в пресс-службе Московского метрополитена. Водитель, как отмечается, попытался экстренно затормозить, но не избежать наезда не удалось.