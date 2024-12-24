Возбуждено уголовное дело из-за крушения судна Ursa Major

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В Средиземном море у берегов Испании и Алжира произошло крушение российского торгового судна Ursa Major. Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Передала «Ленте.ру» официальный представитель западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России Анастасия Глущенко.
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть людей») Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие собирается выяснить все обстоятельства случившегося.
23 декабря произошло крушение российского торгового судна Ursa Major в международных водах между муниципалитетом Агилас (провинция Мурсия, Испания) и городом Оран (Алжир). По данным издания Español, крушение случилось после взрыва в машинном отделении судна
На борту было 16 членов экипажа. Четырнадцать моряков смогли спастись, их доставили в порт Картахены. Однако двое членов экипажа до сих пор числятся пропавшими без вести.
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23 декабря произошло крушение российского торгового судна Ursa Major в международных водах между муниципалитетом Агилас (провинция Мурсия, Испания) и городом Оран (Алжир). По данным издания Español, крушение случилось после взрыва в машинном отделении судна
На борту было 16 членов экипажа. Четырнадцать моряков смогли спастись, их доставили в порт Картахены. Однако двое членов экипажа до сих пор числятся пропавшими без вести.
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Ольга Енгалычева