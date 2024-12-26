«Оборонлогистика»: на борту Ursa Major после взрыва выявили пробоину 50 на 50 см

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Российское грузовое судно «Урса Майор» затонуло в Средиземном море после трёх взрывов по правому борту. В результате инцидента на борту обнаружена пробоина размером 50 на 50 сантиметров, сообщила пресс-служба группы компаний «Оборонлогистика», владельца судна.
Края пробоины были рваные. Палуба оказалась усыпана осколками.
Судно, построенное в 2009 году, следовало под российским флагом из Санкт-Петербурга во Владивосток. В «Оборонлогистике» назвали произошедшее терактом.
В результате инцидента 14 членов экипажа удалось спасти, они доставлены в порт Картахена, однако два человека числятся пропавшими без вести. Судно затонуло в 67 морских милях от испанского берега и в 45 милях от Алжира.
Ursa Major считалось одним из крупнейших российских сухогрузов с максимальной грузоподъёмностью 9,5 тысячи тонн. На момент трагедии вес груза составлял 806 тонн.
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«На судне была объявлена общесудовая тревога. (...) В ходе внешнего аварийного осмотра судна была обнаружена пробоина выше линии воды (примерно 15-30 сантиметров от воды, волнения моря) размером примерно 50 сантиметров на 50 сантиметров, края пробоины были направлены внутрь судна», — рассказали РИА Новости в пресс-службе «Оборонлогистики».
Судно, построенное в 2009 году, следовало под российским флагом из Санкт-Петербурга во Владивосток. В «Оборонлогистике» назвали произошедшее терактом.
В результате инцидента 14 членов экипажа удалось спасти, они доставлены в порт Картахена, однако два человека числятся пропавшими без вести. Судно затонуло в 67 морских милях от испанского берега и в 45 милях от Алжира.
Ursa Major считалось одним из крупнейших российских сухогрузов с максимальной грузоподъёмностью 9,5 тысячи тонн. На момент трагедии вес груза составлял 806 тонн.
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Мария Моисеева