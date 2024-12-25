Причиной крушения российского судна Ursa Major в Средиземном море стал теракт

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Причиной крушения российского судна Ursa Major в Средиземном море стала террористическая атака. Так считает владелец судна, группа компаний «Оборонлогистика», передает РИА Новости.
«"Оборонлогистика" полагает, что 23 декабря 2024 года была совершена целенаправленная террористическая атака на судно «Урса Майор», принадлежащее компании. По показаниям членов экипажа судна 23 декабря 2024 года в 13.50 произошли три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части», — говорится в сообщении.
После этого судно наклонилось на правый борт, а в судовые помещения хлынула вода.
23 декабря произошло крушение российского торгового судна Ursa Major в международных водах между муниципалитетом Агилас (провинция Мурсия, Испания) и городом Оран (Алжир). Оно перевозило уникальные портальные краны грузоподъёмностью 350 тонн, которые используются для работы с негабаритными грузами. Эти краны необходимы на Дальнем Востоке для увеличившегося грузооборота с Юго-Восточной Азией.
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Элина Позднякова