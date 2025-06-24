Картаполов заявил, что Валентина Терешкова абсолютно здорова
Первая в мире женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова совершенно здорова. Об этом заявил глава комитета по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.
«Что касается здоровья Валентины Владимировны Терешковой — не дождутся те, кто хотят, чтобы оно пошатнулось! Это наша гордость. Это народная любимица. Это первая в мире женщина-космонавт. Мы никому не дадим её в обиду, и никому не дадим подорвать её здоровье», — ответил Картаполов на соответствующий вопрос Life.ru.
Он уточнил, что сидит рядом с Терешковой и совершенно уверен в том, что с ней все в порядке.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Терешкова почувствовла себя плохо во время заседания в ГД. Женщине вызвали скорую помощь, однако госпитализация не потребовалась. ама депутат пока эти сообщения не комментировала.