Валентине Терешковой внезапно стало плохо на заседании в Госдуме

24 июня 2025, 15:25

Депутату Валентине Терешковой стало плохо во время заседания парламента

Валентина Терешкова (Фото: РИА Новости/Александр Казаков)

Во время заседания в Государственной думе первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой резко стало плохо. Ей срочно вызвали врачей. О данном инциденте свидетельствуют кадры трансляции заседания.





Происшествие случилось во время выступления главы фракции «Единая Россия» Владимира Васильева, который был вынужден ненадолго прервать свою речь.

«Извиняюсь, Валентине Владимировне плохо», — сообщил Васильев, увидев ухудшение состояния 88-летней Терешковой.