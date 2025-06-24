Валентине Терешковой внезапно стало плохо на заседании в Госдуме

Депутату Валентине Терешковой стало плохо во время заседания парламента
Валентина Терешкова (Фото: РИА Новости/Александр Казаков)

Во время заседания в Государственной думе первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой резко стало плохо. Ей срочно вызвали врачей. О данном инциденте свидетельствуют кадры трансляции заседания.



Происшествие случилось во время выступления главы фракции «Единая Россия» Владимира Васильева, который был вынужден ненадолго прервать свою речь.

«Извиняюсь, Валентине Владимировне плохо», — сообщил Васильев, увидев ухудшение состояния 88-летней Терешковой.
Это случилось примерно через 15 минут после начала заседания. Валентине Терешковой оперативно вызвали медицинскую помощь и вывели её из зала. Прибывшие врачи оказали ей всю необходимую помощь. Позже в Госдуме уточнили, что женщина чувствует себя хорошо, медицинская помощь не требовалась, и добавили, что «у неё своё мероприятие».

Сама Терешкова никаких комментариев по поводу случившегося не давала.
Ольга Щелокова

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