Валентине Терешковой внезапно стало плохо на заседании в Госдуме
Депутату Валентине Терешковой стало плохо во время заседания парламента
Во время заседания в Государственной думе первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой резко стало плохо. Ей срочно вызвали врачей. О данном инциденте свидетельствуют кадры трансляции заседания.
Происшествие случилось во время выступления главы фракции «Единая Россия» Владимира Васильева, который был вынужден ненадолго прервать свою речь.
«Извиняюсь, Валентине Владимировне плохо», — сообщил Васильев, увидев ухудшение состояния 88-летней Терешковой.Это случилось примерно через 15 минут после начала заседания. Валентине Терешковой оперативно вызвали медицинскую помощь и вывели её из зала. Прибывшие врачи оказали ей всю необходимую помощь. Позже в Госдуме уточнили, что женщина чувствует себя хорошо, медицинская помощь не требовалась, и добавили, что «у неё своё мероприятие».
Сама Терешкова никаких комментариев по поводу случившегося не давала.