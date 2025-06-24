Джиган сделал неожиданное признание про отношения

Джиган заявил, что до отношений с Самойловой не совершал романтических поступков
Джиган и Оксана Самойлова (Фото: Инстаграм* @samoylovaoxana)

Рэпер Джиган в своем шоу «Джиганина» сделал неожиданное признание про отношения.



По словам музыканта, до знакомства с Оксаной Самойловой он не делал ни для кого широких жестов.

«Всю свою жизнь я не делал ничего для других, кроме своей жены», — сказал Джиган.
Все романтичное, что рэпер совершал, досталось только его жене.

Ранее стало известно, чем Джиган удивил Оксану Самойлову на ее 37-летие. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

*Запрещен в РФ

Екатерина Коршунова

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