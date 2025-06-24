Джиган сделал неожиданное признание про отношения

24 июня 2025, 18:45

Джиган заявил, что до отношений с Самойловой не совершал романтических поступков

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: Инстаграм* @samoylovaoxana)

Рэпер Джиган в своем шоу «Джиганина» сделал неожиданное признание про отношения.





По словам музыканта, до знакомства с Оксаной Самойловой он не делал ни для кого широких жестов.



«Всю свою жизнь я не делал ничего для других, кроме своей жены», — сказал Джиган.