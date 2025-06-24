Джиган сделал неожиданное признание про отношения
Джиган заявил, что до отношений с Самойловой не совершал романтических поступков
Рэпер Джиган в своем шоу «Джиганина» сделал неожиданное признание про отношения.
По словам музыканта, до знакомства с Оксаной Самойловой он не делал ни для кого широких жестов.
«Всю свою жизнь я не делал ничего для других, кроме своей жены», — сказал Джиган.Все романтичное, что рэпер совершал, досталось только его жене.
Ранее стало известно, чем Джиган удивил Оксану Самойлову на ее 37-летие. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
*Запрещен в РФ