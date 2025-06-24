В Красногорске провели литературный вечер, посвящённый «Евгению Онегину»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Литературный вечер провели в Совете ветеранов Красногорске в честь 200-летия романа в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



«Время идет вперед, молодёжь интересует Пушкин — она окрылена, одухотворена, а также и музыкой Чайковского, и классикой, и народными пениями», — сказала заслуженный работник культуры Московской области Наталья Пучкова.
Гостями литературного вечера стали представители серебряного возраста — ценители хорошей литературы и искусства.

Подобные мероприятия проводятся в Красногорске несколько раз в месяц.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Райцентр городского округа Красногорск завершается капитальный ремонт дошкольного отделения гимназии №5.
Лев Каштанов

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