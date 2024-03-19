Карты «Мир» больше не будут приниматься в банках Армении

Фото: РИА Новости/Мария Девахина
Карты российской платежной системы «Мир» не будут приниматься в банкоматах большинства армянских банков с 30 марта, пишет РБК со ссылкой на представителей ВТБ Армения и российского платежного рынка.
«Карты российской платежной системы "Мир" перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта 2024 года, исключение составит инфраструктура банка "ВТБ Армения" ("дочка" российского ВТБ)», – сообщает издание.
В «ВТБ Армения» основные операции с картой «Мир» будут по-прежнему осуществляться. Среди них – снятие наличных в банкоматах банка ВТБ Армения, оплата услуг в онлайн-банках и покупок в интернете.
Читайте также:
Бывшая «дочка» Сбербанка в Казахстане прекращает операции по картам «Мир»
Россиянам рассказали о работе платёжной системы «Мир» в условиях санкций
Финэксперт Аитов допустил пересмотр соглашений о приёме карт «Мир» за рубежом
Александр Климов