Карты таро и осиновые колы: Психотерапевт объяснил спрос россиян на эзотерические товары

Спрос на атрибуты для магических ритуалов в России в 2024 году вырос на 34% по сравнению с предыдущим годом. Средняя стоимость эзотерического набора составила 9400 рублей. Самым популярным эзотерическим атрибутом стал набор рун. На них пришлось 32% продаж. Почти в два раза вырос спрос на шампанские бубны, осиновые колы и хрустальные шары.