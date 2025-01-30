Карты таро и осиновые колы: Психотерапевт объяснил спрос россиян на эзотерические товары

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Спрос на атрибуты для магических ритуалов в России в 2024 году вырос на 34% по сравнению с предыдущим годом. Средняя стоимость эзотерического набора составила 9400 рублей. Самым популярным эзотерическим атрибутом стал набор рун. На них пришлось 32% продаж. Почти в два раза вырос спрос на шампанские бубны, осиновые колы и хрустальные шары.
Психотерапевт, психиатр Александр Федорович в беседе с «Радио 1» заявил, что рост продаж и цен на эзотерические предметы свидетельствует о неуверенности людей в завтрашнем дне.
По его словам, обращение к эзотерическому — это дорога по пути наименьшего сопротивления, где не приходится работать над собой и чего-либо делать в целом.
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«Даже в сегодняшнем дне не уверены. И это есть не что иное, как поиск поддержки. Идти к психологу, психотерапевту — это все сложно и якобы нудно. А здесь им предлагают оккультизм, «специфическую гарантию», люди-то наблюдают такое движение набожности. Люди чувствуют, что это облегчит жизнь», — объяснил эксперт.
По его словам, обращение к эзотерическому — это дорога по пути наименьшего сопротивления, где не приходится работать над собой и чего-либо делать в целом.
«Принес денег — и все за тебя сделали. Я думаю, что популярность этих услуг будет расти дальше, пока страна не выйдет из некой стагнации, то есть социальных потрясений», — сказал эксперт.
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Анастасия Панченко