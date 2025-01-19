Исцеляла великих и видела будущее: зачем патриарх Кирилл встречался с Джуной

Джуна и будущий патриарх Кирилл
В 80-х годах архиепископ Владимир Гундяев, будущий Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, встречался с экстрасенсом Джуной Давиташвили.
О подробностях встречи расскажет редакция «Радио 1».
Ее считают первым официально признанным экстрасенсом в СССР. Руки Джуны (Евгении Давиташвили), которыми она лечила, воспевали художники, поэты и многие творческие личности. Споры о том, кем все-таки была Джуна не утихают до сих пор. Ей доверяли свое здоровье многие звезды и политики того времени.
С малых лет провидица обладала даром целительства. В дальнейшем она получила медицинское образование, чтобы развивать свои силы. Способность управлять энергиями помогала Джуне лечить людей. Однако самым необычным даром женщины стало умение видеть будущее. Отмечается, что она предвидела взрыв на Чернобыльской АЭС, знала о распаде СССР, видела гибель Игоря Талькова и многое другие.
Джуна была одним из редких экстрасенсов, деятельность которой одобряла церковь. Известно о беседах ясновидящей с патриархом Пименом, который благословлял ее на добрые дела, дружбе с Владимиром Гундяевым, которые на тот момент был ректором Ленинградской духовной академии и семинарии, а впоследствии стал главой Русской православной церкви патриархом Кириллом. В Ватикане ее принимал папа римский Иоанн-Павел II.
Патриарх Кирилл, когда он был архиепископом Выборгским и ректором Ленинградской духовной академии, встречался с Джуной в начале 80-х годов. Протоиерей Всеволод Чаплин, который долгое время был приближенным патриарха Кирилла и курировал многие церковные проекты, сообщил в 2018 году, что патриарх встречался с Джуной в 1981 году. Более того, святейший (в миру Владимир Гундяев) наблюдал за эзотерическим сеансом Джуны, похожим на телекинез.
По словам Чаплина, событие происходило либо в ленинградской резиденции Кирилла, либо у него на даче в Комарово летом 1981 года. Он утверждал, что патриарху не нравилось, когда священники критиковали Джуну.
Архиепископ считал, что не всякий сверхъестественный дар — от Бога. Таких людей необходимо обратить на путь духовного исцеления. Однако сам патриарх не давал какую-либо духовную оценку в отношении Джуны. По крайней мере Чаплин не слышал об этом.
Друг Джуны и заслуженный артист РСФСР Николай Тамразов сообщал, что Джуна была интересна политической элите, поэтому Владимир Гундяев хотел быть соучастником ее общества. С другой стороны, сама Джуна могла интересоваться фигурой будущего патриарха для поддержания своего статуса в церковной среде.
Судя по снимках, Гундяев и Джуна встречались несколько раз. Официального комментария от патриарха Кирилла о встречах с Джуной нет.
Сама экстрасенс рассказывала, что действительно встречалась со священнослужителями. Например, в одну из таких встреч патриарх Пимен подарил ей икону святой Евгении Великомученицы. Является ли это правдой — неизвестно, однако стоит отметить, что церковь официально никогда не одобряла экстрасенсов, целителей и провидцев.
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Провидица Джуна и ее отношения с церковью
Ее считают первым официально признанным экстрасенсом в СССР. Руки Джуны (Евгении Давиташвили), которыми она лечила, воспевали художники, поэты и многие творческие личности. Споры о том, кем все-таки была Джуна не утихают до сих пор. Ей доверяли свое здоровье многие звезды и политики того времени.
С малых лет провидица обладала даром целительства. В дальнейшем она получила медицинское образование, чтобы развивать свои силы. Способность управлять энергиями помогала Джуне лечить людей. Однако самым необычным даром женщины стало умение видеть будущее. Отмечается, что она предвидела взрыв на Чернобыльской АЭС, знала о распаде СССР, видела гибель Игоря Талькова и многое другие.
Джуна (Фото: РИА Новости/А. Зеленков)
Джуна была одним из редких экстрасенсов, деятельность которой одобряла церковь. Известно о беседах ясновидящей с патриархом Пименом, который благословлял ее на добрые дела, дружбе с Владимиром Гундяевым, которые на тот момент был ректором Ленинградской духовной академии и семинарии, а впоследствии стал главой Русской православной церкви патриархом Кириллом. В Ватикане ее принимал папа римский Иоанн-Павел II.
Встреча Джуны и патриарха Кирилла
Патриарх Кирилл, когда он был архиепископом Выборгским и ректором Ленинградской духовной академии, встречался с Джуной в начале 80-х годов. Протоиерей Всеволод Чаплин, который долгое время был приближенным патриарха Кирилла и курировал многие церковные проекты, сообщил в 2018 году, что патриарх встречался с Джуной в 1981 году. Более того, святейший (в миру Владимир Гундяев) наблюдал за эзотерическим сеансом Джуны, похожим на телекинез.
По словам Чаплина, событие происходило либо в ленинградской резиденции Кирилла, либо у него на даче в Комарово летом 1981 года. Он утверждал, что патриарху не нравилось, когда священники критиковали Джуну.
Джуна и будущий патриарх Кирилл
Архиепископ считал, что не всякий сверхъестественный дар — от Бога. Таких людей необходимо обратить на путь духовного исцеления. Однако сам патриарх не давал какую-либо духовную оценку в отношении Джуны. По крайней мере Чаплин не слышал об этом.
Друг Джуны и заслуженный артист РСФСР Николай Тамразов сообщал, что Джуна была интересна политической элите, поэтому Владимир Гундяев хотел быть соучастником ее общества. С другой стороны, сама Джуна могла интересоваться фигурой будущего патриарха для поддержания своего статуса в церковной среде.
Судя по снимках, Гундяев и Джуна встречались несколько раз. Официального комментария от патриарха Кирилла о встречах с Джуной нет.
Сама экстрасенс рассказывала, что действительно встречалась со священнослужителями. Например, в одну из таких встреч патриарх Пимен подарил ей икону святой Евгении Великомученицы. Является ли это правдой — неизвестно, однако стоит отметить, что церковь официально никогда не одобряла экстрасенсов, целителей и провидцев.
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