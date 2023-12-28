Карты «Тройка» в Подмосковье продают уже более чем 260 отделений Сбера

Фото: пресс-служба Минтранса МО
«Мы видим рост популярности этого способа оплаты в автобусах Подмосковья. Ежедневно «Тройками» оплачивают проезд более 125 тыс пассажиров», – рассказал зампред правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы делимся опытом запуска современной билетной системы. Москва и Московская область – единый регион с точки зрения транспорта, поэтому пассажирам удобно использовать карту «Тройка» для оплаты проезда. Благодаря совместному проекту Сбера и СберТройки за год число точек продаж транспортной карты в Подмосковье увеличилось втрое», – заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Компания СберТройка запустила возможность оплаты проезда картой «Тройка» в Московской области в феврале 2021 года. А весной 2022-го карту начали принимать на всех маршрутах и во всём городском транспорте региона.
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