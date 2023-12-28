Подмосковных водителей предупредили о массовых проверках в новогодние праздники

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В зимние праздники традиционно повышается риск возникновения ДТП, так как трафик становится менее интенсивным. Поэтому необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, заявили в пресс-службе Минтранс Подмосковья.
Самими частыми причинами аварий с летальным исходом там назвали превышение скорости, а также нетрезвое состояние водителей и пешеходов.
Кроме рейдов сотрудники проведут разъяснительную работу по профилактике дорожно-транспортного травматизма в зимний период.
В министерстве напомнили, что водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, исключить вождение в нетрезвом виде, быть осторожнее на парковках и во дворах. При поездках на дальние расстояния необходимо соблюдать режим сна и отдыха.
Любителям зимнего экстремального спорта рекомендуют кататься на квадроциклах и снегоходах в специально отведённых для этого местах, не выезжать на дороги общего пользования и позаботиться о соответствующей экипировке.
Пешеходы не должны забывать надевать световозвращатели или включать фонарики в тёмное время суток, чтобы быть заметнее на дорогах. Помимо этого, нужно соблюдать правила перехода проезжей части и железнодорожных путей – по переходам и убедившись в отсутствии приближающегося транспорта.
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«С 29 декабря по 8 января Госавтоинспекция Подмосковья обеспечит строгий контроль. Во всех городских округах будут проводить профилактические рейды и массовые проверки по выявлению водителей в нетрезвом состоянии, а также нарушающих другие требования ПДД, в том числе перевозки детей», – предупредили в пресс-службе.
В министерстве напомнили, что водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, исключить вождение в нетрезвом виде, быть осторожнее на парковках и во дворах. При поездках на дальние расстояния необходимо соблюдать режим сна и отдыха.
Любителям зимнего экстремального спорта рекомендуют кататься на квадроциклах и снегоходах в специально отведённых для этого местах, не выезжать на дороги общего пользования и позаботиться о соответствующей экипировке.
Пешеходы не должны забывать надевать световозвращатели или включать фонарики в тёмное время суток, чтобы быть заметнее на дорогах. Помимо этого, нужно соблюдать правила перехода проезжей части и железнодорожных путей – по переходам и убедившись в отсутствии приближающегося транспорта.
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Лора Луганская