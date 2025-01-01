Карты Visa и Mastercard исчерпали сертификат безопасности

Фото: istockphoto/alice-photo
С первого дня нового 2025 года часть карт систем Visa и Mastercard, находящихся во владении россиян, перестанут действовать. Дело в том, что у них истёк срок действия сертификата безопасности.
Операции по ним продолжаются, но возможны сбои при использовании карт в банкоматах. Об этом сообщил представитель Центробанка РФ в разговоре с журналистами РБК. Он рассказал, что Банк России, Национальная система платежных карт и другие российские финансовые организации заранее подготовились к тому, чтобы операции по картам могли проходить без изменений.
Банки еще в октябре получили от Национальной системы платежных карт разъяснения, какие настройки надо провести.
Читайте также:
Центробанк оценил стоимость банковских карт россиян на чёрном рынке
Россиянам рассказали о новой платформе по контролю за переводами граждан
Российские банки начали резко урезать лимиты по кредитным картам
Банки еще в октябре получили от Национальной системы платежных карт разъяснения, какие настройки надо провести.
«Большинство банков уже реализовали эти рекомендации на практике, в их инфраструктуре такие карты работают корректно. У отдельных участников рынка существуют индивидуальные особенности работы некоторых терминалов», — заявил председатель Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин.
Читайте также:
Центробанк оценил стоимость банковских карт россиян на чёрном рынке
Россиянам рассказали о новой платформе по контролю за переводами граждан
Российские банки начали резко урезать лимиты по кредитным картам
Александр Бойцов