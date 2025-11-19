Достижения.рф

Картина Климта ушла с молотка за рекордную сумму

Sotheby's: Портрет кисти Климта продали на аукционе в США за рекордные $236 млн
Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Картину культового австрийского художника Густава Климта «Портрет Элизабет Ледерер» продали на аукционе в Нью-Йорке за 236,4 млн долларов. Об этом сообщил аукционный дом Sotheby's в соцсети X.



Картина установила рекорд как самый дорогой лот в категории современного искусства за всю историю аукционов.

На полотне изображена Элизабет Ледерер — дочь состоятельных меценатов, активно поддерживавших творчество Климта. Девушка запечатлена в лёгком и нарядном платье с характерными узорами.

Екатерина Коршунова

