Картина Климта ушла с молотка за рекордную сумму
Картину культового австрийского художника Густава Климта «Портрет Элизабет Ледерер» продали на аукционе в Нью-Йорке за 236,4 млн долларов. Об этом сообщил аукционный дом Sotheby's в соцсети X.
Картина установила рекорд как самый дорогой лот в категории современного искусства за всю историю аукционов.
На полотне изображена Элизабет Ледерер — дочь состоятельных меценатов, активно поддерживавших творчество Климта. Девушка запечатлена в лёгком и нарядном платье с характерными узорами.
