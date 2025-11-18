Россияне всё чаще выбирают пассивный поиск работы

18 ноября 2025, 23:51

«Авито Работа»: россияне переключились на пассивный поиск работы

Фото: iStock/fizkes

На рынке труда в России появился новый тренд — пассивный поиск работы, когда соискатели трудоустроены, однако ищут более выгодные предложения, просматривая ленту вакансий, словно соцсети. Об этом «Известиям» рассказали в «Авито Работе».





Отмечается, что некоторые люди регулярно просматривают вакансии, «чтобы быть в курсе рынка».



По данным сервиса SuperJob, сейчас почти каждый второй соискатель трудоустроен, однако продолжает искать варианты с более выгодными условиями. Ещё пять лет назад таких людей было порядка 34%.



Руководитель департамента по подбору персонала кадровой компании Unitу Анаит Эмин уточнила, что многие россияне действительно активно мониторят вакансии, откликаются на предложения и даже проходят собеседования, однако увольняться с имеющейся работы не спешат.



Генеральный директор рекрутинговой компании «ТуБи» Роман Ерхов пояснил, что в России сформировался культурный паттерн «параллельного выбора».





«Алгоритмы соцсетей и маркетплейсов приучили людей к мысли: всегда может быть вариант лучше. Эта логика распространилась и на карьеру. Просмотр вакансий стал таким же привычным развлечением, как листание ленты новостей: без обязательств и без мгновенных решений», — сказал Ерхов.

«Это более широкие навыки, применимые в разных ситуациях. Сюда, безусловно, относится эмоциональный интеллект, то есть коммуникативность и умение выстраивать взаимодействие», — объяснила специалист.

