Стало известно, что произойдет с бывшими заводами GM и Volkswagen

19 ноября 2025, 08:43

«Ведомости»: АГР вложит около 90 млрд рублей в бывшие заводы GM и Volkswagen

Фото: iStock/Valery Yurasov

Холдинг «АГР» планирует вложить почти 90 миллиардов рублей в бывшие заводы General Motors и Volkswagen. В Шушарах компания направит 37,1 миллиарда рублей, а в Калужской области — 50,6 миллиарда.