Стало известно, что произойдет с бывшими заводами GM и Volkswagen
Холдинг «АГР» планирует вложить почти 90 миллиардов рублей в бывшие заводы General Motors и Volkswagen. В Шушарах компания направит 37,1 миллиарда рублей, а в Калужской области — 50,6 миллиарда.
По информации «Ведомостей», холдинг взял на себя обязательства по локализации производства в рамках специальных инвестиционных контрактов. Для реализации этих планов «АГР» оформил кредит в «Сбере» и Газпромбанке на сумму около ста миллиардов рублей.
Первый вице-премьер России Денис Мантуров отметил, что меры государственной поддержки, включая донастройку механизма утилизационного сбора, способствовали запуску производства автомобилей в высоком ценовом сегменте на российском рынке.
