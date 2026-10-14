В Турции обнаружили обломки самого древнего в мире затонувшего судна
У побережья турецкой провинции Анталья возле острова Кекова археологи обнаружили обломки судна, которое затонуло примерно 4,7 тысячи лет назад. Как отмечает газета Sabah, если версия специалистов найдёт подтверждение, это кораблекрушение окажется древнейшим из известных в мире.
Гглава Минтуризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что находка свидетельствует о существовании крайне раннего этапа морской торговли. По его словам, обнаруженные амфоры возрастом около 4,7 тысяч лет, скорее всего, создали в гончарных мастерских Иорданской долины — их использовали для транспортировки вина либо оливкового масла. Примечательно, что похожие сосуды ранее находили в Египте, на Крите и среди руин Трои.
Согласно данным издания, из остатков корпуса 10‑метрового деревянного корабля уже извлекли около 30 керамических амфор. После проведения необходимых исследований артефакты собираются представить в музее подводной археологии в Анталье.
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