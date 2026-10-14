В Турции обнаружили обломки самого древнего в мире затонувшего судна

14 октября 2026, 23:32

Sabah: затонувшее 4,7 тысячи лет назад судно обнаружили в Турции

Фото: iStock/Marcoriveroph

У побережья турецкой провинции Анталья возле острова Кекова археологи обнаружили обломки судна, которое затонуло примерно 4,7 тысячи лет назад. Как отмечает газета Sabah, если версия специалистов найдёт подтверждение, это кораблекрушение окажется древнейшим из известных в мире.