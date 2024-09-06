В Котельниках установили десятую детскую площадку по программе губернатора

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники
Современную детскую площадку установили у домов №№11 и 13 на Кузьминской улице в Котельниках взамен устаревшей, работы провели в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьёва, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Площадка получилось комфортной и безопасной. При этом на она включает не только качели, карусели, различные горки и прочие игровые элементы, но и зону для занятий спортом», — говорится в сообщении.В честь открытия площадки для юных жителей района провели игровую танцевально-развлекательную программу.
В администрации отметили, что Котельники являются динамично развивающимся округом. Здесь строится много объектов социальной инфраструктуры, благодаря чему повышается уровень жизни населения.
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Лев Каштанов