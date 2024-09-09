За прошедшую неделю в парках Московской области побывало более двух миллионов человек

Фото: Министерство благоустройства Московской области
Со 2 по 8 сентября парки Подмосковья посетило более 2 млн человек, что на 277 тыс. больше аналогичного периода за 2023 год, сообщает пресс-службы Министерства благоустройства Московской области.
«На территории Московской области расположены 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона»,— отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.
Максимальная посещаемость за прошлую неделю была зафиксирована в субботу. Более 351 тысячи человек посетили парки 7 сентября. За весь период выходных количество посетителей составило более 676 тысяч. В будни средняя посещаемость парков была выше 265 тысяч человек.
Самыми популярными парками за прошедшую неделю были:
- Балашиха, Пехорка — 88,7 тысячи человек;
- Химки, Толстого — 53,2 тысячи человек;
- Мытищи, парк Мира — 48,9 тысячи человек;
- Пушкинский, Центральный парк — 47,7 тысячи человек;
- Истра, Фабричный — 39,7 тысячи человек.
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