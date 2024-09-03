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На пляжах Подмосковья за лето отдохнули более 1,2 млн человек

03 сентября 2024, 12:16
Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

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Свыше 1,2 млн человек посетили пляжи и зоны отдыха у воды в Московской области за летний сезон текущего года, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.
«Ещё в мае мы подготовили более 200 пляжей и зон отдыха у воды. Лето было жарким, поэтому эти территории пользовались огромной популярностью у жителей и гостей Подмосковья. За сезон там побывали более 1,2 миллиона человек», — сказал министр благоустройства области Михаил Хайкин.
Он добавил, что специалисты весь сезон следили за состоянием пляжей и контролировали устранение нарушений.



Самым популярным пляжем Подмосковья стал «Солнечный берег» в парке культуры и отдыха в Талдоме: его посетили 100 тысяч человек. Второе место по этому показателю заняла зона отдыха у водоёма «Западный» в Электростали: там побывали 85,5 тыс. человек. А замыкает топ-3 популярности городской пляж «Сенеж» в Солнечногорске, где отдохнули более 79 тысяч человек.

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#министерство благоустройства мо
#михаил хайкин
#московская область
#подмосковье
В подмосковном Сахарово проходят обыски в ЦВС иностранных граждан
03 сентября 2024, 12:50

Фото: istockphoto/vichinterlang

В Центре временного содержания (ЦВС) иностранных граждан в подмосковном Сахарове проходят обыски. Причиной стали уголовные дела, заведённые в отношении двух инспекторов.
Сотрудников ЦВС подозревают в мошенничестве, сообщает телеграм-канал SHOT. По предварительной информации, 33-летний мужчина и 58-летняя женщина занимались оформлением документов иностранцев. Через мигрантов, постоянно дежуривших около центра, они за деньги предлагали быстро «решить вопрос».

Например, скорая отправка из центра домой стоила 30 тысяч рублей. За то, чтобы помочь организовать свидание, инспекторы просили всего пять тысяч рублей. В настоящее время оба стали фигурантами уголовного дела по статье «Мошенничество».

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#женщина
#мошенничество
#мужчина
#мигранты
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В Жуковском открыли мемориальную доску в честь погибшего на СВО бойца
03 сентября 2024, 12:36

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Мемориальную доску, посвящённую погибшему в ходе специальной военной операции Никите Утину, открыли в Жуковском, она размещена на стене школы №12, где учился герой, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На церемонии присутствовали вице-губернатор Подмосковья Мария Нагорная, депутат Госдумы Роман Терюшков, глава округа Борис Аубакиров, депутаты областного парламента Игорб Чистюхин и Игорь Коханый, родители и сослуживцы Никиты Уткина, а также учителя и ученики школы №12.

«Сегодня мы открыли мемориальную доску в память об этом искреннем, жизнерадостном и безотказном парне, как о нём вспоминают все его близкие. Наша задача сделать всё, чтобы никогда не забыть о его подвиге. Пусть эта доска станет одним из таких напоминаний», — сказал Борис Аубакиров.
Никита Уткин погиб 11 октября 2023 года в зоне СВО. Он, спасая товарищей, вызвал огонь на себя. Ему было 25 лет.

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#патриотизм
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С улиц Подмосковья за неделю увезли на штрафстоянки более 3,5 тыс. машин
03 сентября 2024, 11:59

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более трёх с половиной тысяч автомобилей, припаркованных с нарушением правил стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего за неделю было перемещено 3526 машин-нарушителей, что на 26 машин меньше, чем неделей ранее», — говорится в сообщении.
Первое место в недельном антирейтинге занимает округ Мытищи, где эвакуировали 323 автомобиля. На втором месте оказался округ Красногорск, откуда на штрафные стоянки переместили 321 машину. На третье место вышел Ленинский округ с 311 эвакуированными машинам. На четвёртом месте Химки, где с улиц увезли 299 автомобилей. А замыкает топ-5 антирейтинга округ Котельники, где эвакуировали 224 машины.

Узнать, где находиться эвакуированный в Подмосковье автомобиль, можно по телефону 112, при помощи приложения «112 МО» или через сайт областного Центра безопасности дорожного движения.

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#минтранс мо
#дороги
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#машины
#нарушения
#московская область
#подмосковье
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Синоптик Шувалов раскрыл, какая погода ждет Москву и Подмосковье на этой неделе
Синоптик Шувалов: ближайшую неделю в Москве и области будет теплая погода
03 сентября 2024, 11:55

Фото: istock / Vladislav Zolotov

Начало осени радует жителей Москвы и Московской области солнцем и теплом. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, какие погодные условия ждут жителей столичного региона в ближайшую неделю.
Синоптик заявил, что хорошая погода будет еще долго радовать, несмотря на небольшое снижение температуры во второй половине недели, в среднем на 5 градусов.

«В четверг у нас 20-22 градуса, на термометрах ближайшие два дня 25-27 градусов, так что снижение на 5 градусов будет, но при этом никаких дождей, никаких облаков, слабый ветер, высокое давление», — рассказал Шувалов.
В заключении синоптик отметил, что ясная погода, скорее всего, продержится еще неделю-полторы.

Он добавил, что рассказывать о хорошей погоде приятнее, нежели о природных катаклизмах.

Ранее ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в Москве ожидается наступление осенней погоды примерно в середине сентября. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#погода
#осень
#ветер
#снижение
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На подготовку Институтской части Дубны к зиме выделили 170 млн рублей
03 сентября 2024, 11:45

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Теплотрассы и котельные Институтской части Дубны готовят к зиме, на эти работы выделено около 170 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Работы по ремонту и обновлению теплоснабжающей инфраструктуры проводят специалисты Отдела главного энергетика Объединённого института ядерных исследования (ОИЯИ). Сейчас уже обновлено несколько сотен метров магистральных теплотрасс на Моховой и Ленинградской улицах, кроме того, отремонтированы Центральная и Восточная котельные — там заменили сетевые насосы и автоматику», — говорится в сообщении.
Кроме того, завершаются работы на сетях холодного водоснабжения: старые чугунные трубы меняют на пластиковые.

В свою очередь, коммунальные службы готовят к холодам жилой фонд.

«В руках десятка управляющих компаний более 400 многоквартирных домов», — отметил глава округа Дубна Максим Тихомиров.
И энергетики, и коммунальщики сейчас решают главную задачу: обеспечить Дубне безаварийное прохождение отопительного сезона.

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#отопительный сезон
#теплотрасса
#теплоснабжение
#котельная
#максим тихомиров
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Замглавы Павлово-Посадского округа Ефанов пожелал школьникам успехов в учёбе
03 сентября 2024, 10:41

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Учеников школы №18 имени Н. В. Менчинского в Павловском посаде, а также их педагогов и родителей поздравил с началом учебного года первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Педагогам желаю профессиональных успехов, мудрости, любви и признательности учеников, ученикам — трудолюбия, настойчивости в достижении цели и отличных оценок, а родителям — терпения и радости от удач и побед своих детей», — сказал Филипп Ефанов.
Отмечается, что в первый день учёбы все ученикам подарили мороженое, такой подарок приготовил подмосковным школьникам губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Эта акция проводится уже не первый год.

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#павловский посад
#день знаний
#поздравление
#школьники
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В Сбербанке назвали две самые актуальные и опасные схемы мошенников
03 сентября 2024, 10:07

Фото: istockphoto/artoleshko

Самыми опасными и наиболее часто используемыми мошенническими схемами являются звонки по телефону или через мессенджеры от имени якобы сотрудников Центробанка или правоохранительных органов. А вот далее аферистами используются два основных сценария.
Об этом в разговоре с РИА Новости на полях Дальневосточного экономического форума рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, мошенники убеждают собеседника, что его счета и сбережения подвергаются угрозе. Затем они запрашивают данные карты, пароли, информацию из СМС, чтобы затем похитить деньги.

При втором варианте аферисты убеждают людей самостоятельно переводить средства на якобы безопасные счета по реквизитам, которые сами отправляют. В этом случае они подчёркивают, что не запрашивают никаких конфиденциальных данных, тем самым вызывая дополнительное доверие жертвы.

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#деньги
#мошенники
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#данные
#смс
#сбережения
#жертвы
#сбербанк
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Загруженность дорог Подмосковья утром 3 сентября достигла шести баллов
03 сентября 2024, 10:03

Фото: istockphoto/artoleshko

На шесть баллов из десяти возможных оценивается загруженность дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 3 сентября, основные сложности с проездом отмечаются при движении по направлению к столице на четырёх федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Заторы при проезде в сторону Москвы фиксируются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон», М-2 «Крым» и трассе А-105, соединяющей аэропорт Домодедово со столицей, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Ленинградское, Калужское, Киевское, Волоколамское, Носовихинское, Каширское, Варшавское, Пятницкое, Дмитровское, Минское, Ярославское, Боровское, Щёлковское и Рязанское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром зафиксирован миллион автомобилей, что совпадает со средним значением прошлого месяца.

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#пробки
#трафик движения
#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
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На подмосковных площадках «Мегабак» собрали 300 кг батареек
03 сентября 2024, 09:46

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Около 300 килограммов использованных батареек собрали на подмосковных площадках «Мегабак» для вторичной переработки с начала года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В министерстве подчеркнули, что батарейки относятся ко второму классу опасных отходов, просто выбрасывать их в мусор нельзя.
«При этом даже таким отходам можно подарить вторую жизнь. К примеру, из 100 батареек можно сделать 100 карандашей, один столовый набор из вилки и ложки или килограмм удобрений», — отмечается в сообщении.
Жителям Подмосковья также напомнили, что в регионе сдать батарейки на вторсырьё можно не только на площадках «Мегабак», но и в сетевых супермаркетах «Перекрёсток» и «ВкусВилл».

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#мегабак
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#подмосковье
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