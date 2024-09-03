На пляжах Подмосковья за лето отдохнули более 1,2 млн человек

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Свыше 1,2 млн человек посетили пляжи и зоны отдыха у воды в Московской области за летний сезон текущего года, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.
«Ещё в мае мы подготовили более 200 пляжей и зон отдыха у воды. Лето было жарким, поэтому эти территории пользовались огромной популярностью у жителей и гостей Подмосковья. За сезон там побывали более 1,2 миллиона человек», — сказал министр благоустройства области Михаил Хайкин.Он добавил, что специалисты весь сезон следили за состоянием пляжей и контролировали устранение нарушений.
Самым популярным пляжем Подмосковья стал «Солнечный берег» в парке культуры и отдыха в Талдоме: его посетили 100 тысяч человек. Второе место по этому показателю заняла зона отдыха у водоёма «Западный» в Электростали: там побывали 85,5 тыс. человек. А замыкает топ-3 популярности городской пляж «Сенеж» в Солнечногорске, где отдохнули более 79 тысяч человек.
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