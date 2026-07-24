Жители Тюмени пожаловались на воду из крана с запахом гнили

24 июля 2026, 01:45

Фото: iStock/KariHoglund

В Тюмени резко ухудшилось качество водопроводной воды. У неё появился жёлтый оттенок и отчётливый запах гнили, пишет газета «Известия».





Больше всего проблема затронула районы, которые получают ресурс из Метелевского хранилища. Горожане стараются не использовать воду даже для бытовых целей, отказываясь принимать душ, стирать и убираться. Отдельные жители сообщают о негативных последствиях для здоровья — в частности, о раздражении кожи, высыпаниях и головных болях после контакта с водой.



«Из-за резкого и стойкого запаха невозможно нормально принимать душ, стирать одежду, мыть посуду, проводить уборку и решать элементарные бытовые задачи. Запах остается на коже, волосах, вещах и посуде, проникает в помещения и ощущается в разных районах города», — поделилась местная жительница Алёна Пыж.