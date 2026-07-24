Отдыхающих на российских курортах предупредили о новой опасности

24 июля 2026, 01:28

Гидрометцентр предупредил туристов о двухметровых волнах на российских курортах

Фото: iStock/irabell

На российских морских курортах в пятницу ожидаются высокие волны. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.