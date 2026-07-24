Отдыхающих на российских курортах предупредили о новой опасности
На российских морских курортах в пятницу ожидаются высокие волны. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.
В Чёрном море у побережья Сочи их высота может достигнуть 1,8 метра. Вместе с тем с 8 до 18 часов 24 июля прогнозируется зыбь высотой 1,3–1,8 метра с юго‑западного направления. Кроме того, на следующий день в этом районе ожидаются грозы, а порывы ветра могут достигать 12–14 м/с.
Макарова также предупредила, что днём вдоль побережья Анапы и Магри сохраняется риск образования смерчей. Аналогичные неблагоприятные условия прогнозируются и на Азовском, и на Каспийском морях — там тоже ожидаются сильные волны высотой до 1,5 метра.
Синоптик отметила, что подобные волнения на российских морях — не уникальное явление. Чаще всего они возникают в переходные сезоны и зимой, но и летом при сильном ветре тоже могут наблюдаться.
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