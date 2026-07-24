В России могут начать выдавать справки для бассейна бесплатно по ОМС

24 июля 2026, 01:38

В Госдуме предложили выдавать справки для бассейна бесплатно по ОМС

Фото: iStock/Phanphen Kaewwannarat

Выдавать медицинские заключения для посещения бассейна необходимо начать выдавать бесплатно по полису по ОМС. Такое предложение сделал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков совместно с другими депутатами, сообщает РИА Новости.





По данным Москвы 24, Даванков считает, что все россияне, застрахованные по системе ОМС, должны иметь право получать справки для бассейна бесплатно при обращении в поликлинику по месту прикрепления или другую медорганизацию, участвующую в территориальной программе обязательного страхования.





«Бесплатная выдача справок снизит финансовую нагрузку на граждан, позволит установить единый порядок их получения во всех регионах и сделает плавание более доступным для взрослых», — уверен Даванков.