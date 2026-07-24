В России могут начать выдавать справки для бассейна бесплатно по ОМС
В Госдуме предложили выдавать справки для бассейна бесплатно по ОМС
Выдавать медицинские заключения для посещения бассейна необходимо начать выдавать бесплатно по полису по ОМС. Такое предложение сделал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков совместно с другими депутатами, сообщает РИА Новости.
По данным Москвы 24, Даванков считает, что все россияне, застрахованные по системе ОМС, должны иметь право получать справки для бассейна бесплатно при обращении в поликлинику по месту прикрепления или другую медорганизацию, участвующую в территориальной программе обязательного страхования.
«Бесплатная выдача справок снизит финансовую нагрузку на граждан, позволит установить единый порядок их получения во всех регионах и сделает плавание более доступным для взрослых», — уверен Даванков.
Так, по его словам, для получения справки нужно будет пройти осмотр терапевта, педиатра или врача общей практики, а также сдать необходимые анализы.