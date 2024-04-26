Кашира примет участие во Всероссийском субботнике

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
Всероссийский субботник пройдёт в городском округе Кашира 27 апреля по 6 адресам. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Основной площадкой для субботника в городском округе станет набережная реки Оки.
Стоит отметить, что также желающие смогут принять участие в высадке деревьев и кустарников в Городском парке.
Начало субботника в 10:00.
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«Субботники пройдут в д. Тарасково на ул. Комсомольская, д. 24, в Беличьем сквер в Городском парке Каширы-2, деревне Каменка на въезде на ул. Парковая, поселке Зендиково, ул. Банная и Кашира-3 на ул. Ленина, д. 7/3. Стать участниками субботника могут все желающие. Одевайтесь по погоде и присоединяйтесь к команде добровольцев!», — поделились в пресс-службе администрации.
Стоит отметить, что также желающие смогут принять участие в высадке деревьев и кустарников в Городском парке.
Начало субботника в 10:00.
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Мира Полтева