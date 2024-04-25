Каширские коммунальщики за неделю убрали более 27 тыс. кв. м. дворов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Профильные службы Каширы проводят уборку территорий. Особое внимание уделяют очистке газонов от мусора и промывке покрытий, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«МБУ «Благоустройство» убирает дворовые проезды, тротуары, общественные пространства и детские игровые площадки. Проводится уборка смёта и мусора, в том числе крупного, ручная уборка тротуаров. За прошедшую неделю была проведена уборка дворов общей площадью более 27 тыс. кв. м., обработано более 150 тыс. кв. м. газонов», – уточнили в администрации.Там отметили, что на территории городского округа каждый день работают около 80 рабочих зелёного хозяйства МБУ «Благоустройство». Они обслуживают свыше 500 тыс. кв. м. территории.
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Лора Луганская