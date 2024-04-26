Каширские первоклассники потушили вместе с огнеборцами условный пожар

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Работники Мособлпожспаса организовали ознакомительную экскурсию для первоклассников Богатищевской средней школы городского округа Кашира. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Специалисты показали школьникам служебные помещения, спецтехнику, аварийно-спасательное оборудование и снаряжение, которое используют огнеборцы. Работники противопожарно-спасательной службы вместе с ребятами потушили условный пожар с помощью рабочей рукавной линии и пожарного ствола», – рассказал начальник караула Владимир Шилкин.По его словам, пожарные также посоветовали подрастающему поколению с осторожностью использовать электрические приборы и не перегружать электросеть. Это может вызвать короткое замыкание и пожар.
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