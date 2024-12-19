Кашира присоединилась к благотворительной акции «Ёлка желаний»

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«Ёлку желаний», на которой вывешиваются записки с просьбами и мечтами детей, установили в фойе здания администрации городского округа Кашира, участниками новогодней благотворительной акции стали представители руководства муниципалитета, местных предприятий и окружные депутаты, сообщает пресс-служба Каширы.