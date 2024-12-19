Кашира присоединилась к благотворительной акции «Ёлка желаний»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
«Ёлку желаний», на которой вывешиваются записки с просьбами и мечтами детей, установили в фойе здания администрации городского округа Кашира, участниками новогодней благотворительной акции стали представители руководства муниципалитета, местных предприятий и окружные депутаты, сообщает пресс-служба Каширы.
На ёлке разместили 24 конверта с пожеланиями учеников школы-интерната, расположенной в микрорайоне Ожерелье.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
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Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
«Спасибо всем, кто участвует в акции «Ёлка желаний» и дарит маленьким жителям округа веру в чудеса, исполнив их заветные желания. Пусть мечты ребят обязательно сбываются!», — сказал глава округа Кашира Михаил Шувалов.Отмечается, что сам глава округа исполнит мечту 11-летней девочки, попросившей в подарок велосипед и набор для рисования.
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Лев Каштанов