Волонтёры МосОблЕИРЦ устроят праздники для детей из социальных центров

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
«Новогодний марафон добра» стартовал в МосОблЕИРЦ: в рамках акции сотрудники расчётного центра посещают детские социальные центры, устраивают там представления и дарят подарки, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Первые новогодние праздники волонтёры МосОблЕИРЦ провели в Ногинске и Электростали. Затем планируется посетить детские центры в Коломне, Королёве, Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве, Воскресенске, Рузе и Люберцах. Всего «Новогодний марафон добра» в этом году охватит свыше 300 детей: им подарят игрушки и сладости», — говорится в сообщении.Отмечается, что «Новогодний марафон добра» впервые провели в 2020 году и с тех пор он стал ежегодным мероприятием.
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