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Сотрудники инспекции Министерства приняли участие в акции «Ёлка желаний»

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

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Сотрудники инспекции Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору приняли участие во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний», которая проводится в Подмосковье уже более пяти лет. В этом году более 100 воспитанников детского сада коррекционного типа «Росинка» в Щёлково и Фрязино получат новогодние подарки, о которых они написали в своих письмах Деду Морозу.


Каждый год инспекторы нашего ведомства становятся свидетелями рождественских чудес. На этот раз под новогодней ёлкой появились интерактивные игрушки и детская музыкальная энциклопедия.

Любой желающий может присоединиться к этой доброй инициативе. Нужно лишь посетить ёлку, выбрать с помощью волонтёров игрушку, на которой написано желание ребёнка, и исполнить его.

В городском округе Щёлково акция проходит в двух локациях:

  • Гранд Плаза ТЦ (Фряновское шоссе, 1). Ёлка расположена на первом этаже за лифтом;
  • Гранд Плаза Гуманитарный штаб (Фряновское шоссе, 1). Ёлка находится внутри волонтёрского штаба.

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В Подмосковье выбрали парки с лучшими новогодними локациями
19 декабря 2024, 10:59

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Знак качества «Дед Мороз рекомендует» за самые атмосферные и креативные новогодние локации получили 45 парков Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минкульттуризма.
«Эта награда вручается уже второй год. В этом году отбор проходил из 149 претендентов по шести номинациям: лучшая ёлка, лучшая резиденция и приёмная Деда Мороза, лучшая фотозона, лучшая Почта Деда Мороза, лучший фудкорт и лучшая входная группа», — говорится в сообщении.
Больше всего знаков качества «Дед Мороз рекомендует» получил парк «Раздолье» в Одинцовском округе: он взял награды в каждой номинации. На второе место вышел городской парк Каширы, получивший пять знаков качества. А замыкает топ-3 Раменский городской парк, который заслужил три знака качества.

Полный список победителей размещён в официальной группе МосОблПарка соцсети «ВКонтакте».

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#подмосковье
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Жители Чукотки и Камчатки больше всего потратят на новогодний стол
Зобов рассказал, что на Чукотке и Камчатке дороже всего накрыть новогодний стол
19 декабря 2024, 10:44

Фото: iStock/Andrei Lishakov

Жители Чукотки, Камчатки и Магаданской области потратят больше всего денег на продукты для новогоднего стола. Об этом сообщил заведующий кафедрой маркетинга РУДН Александр Зобов, который сделал такие выводы на основании собственных подсчётов открытых данных.
Средний чек на Чукотке выйдет около 16 тыс. рублей, на Камчатке — около 13,2 тыс. рублей, в Магаданской области — 12 тыс. рублей, пишет ТАСС со ссылкой на слова эксперта.

Самый дешёвый праздничный стол смогут накрыть жители Мордовии, Удмуртии и Татарстана, продуктовая корзина будет стоить примерно 7 тыс. рублей.

В Москве стоимость усредненного набора продуктов для новогоднего стола составит около 10 тыс. рублей.

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Регоператор Сергиево-Посадского кластера вывез более 850 тысяч кубометров отходов в ноябре
19 декабря 2024, 10:38

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

За ноябрь специалисты регионального оператора вывезли 854 тысячи кубических метров отходов с территорий десяти городских округов, входящих в Сергиево-Посадский кластер. Среди этих округов — Дмитровский, Долгопрудный, Дубна, Королёв, Лобня, Мытищи, Талдомский, Сергиево-Посадский, Пушкинский и Химки, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Сотрудники компании также занимаются обслуживанием контейнерных площадок. В прошлом месяце они заменили около 170 контейнеров для твёрдых бытовых отходов и 154 контейнера для раздельного сбора мусора.

В общей сложности отремонтировано более 120 контейнеров, установлено ещё 119.

За указанный период региональный оператор Сергиево-Посадского кластера заключил более 80 договоров с юридическими лицами на вывоз отходов. Это важное направление работы компании, поскольку оно помогает предотвратить появление несанкционированных свалок на обслуживаемой территории.

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Волонтёры МосОблЕИРЦ устроят праздники для детей из социальных центров
19 декабря 2024, 10:21

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

«Новогодний марафон добра» стартовал в МосОблЕИРЦ: в рамках акции сотрудники расчётного центра посещают детские социальные центры, устраивают там представления и дарят подарки, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Первые новогодние праздники волонтёры МосОблЕИРЦ провели в Ногинске и Электростали. Затем планируется посетить детские центры в Коломне, Королёве, Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве, Воскресенске, Рузе и Люберцах. Всего «Новогодний марафон добра» в этом году охватит свыше 300 детей: им подарят игрушки и сладости», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «Новогодний марафон добра» впервые провели в 2020 году и с тех пор он стал ежегодным мероприятием.

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#благотворительная акция
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье подали около 2 тыс. онлайн-заявлений на выписки из архива БТИ
19 декабря 2024, 10:00

Фото: istockphoto.com/Pakin Jarerndee

Почти 2 тысячи обращений за получением архивных сведений из бюро технической инвентаризации (БТИ) поступило на портал госуслуг Московской области, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«Через областной портал госуслуг можно получить информацию о наличии или отсутствии права собственности на недвижимость до 1998 года и справки об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости», — отмечается в сообщении.
Услуга «Предоставление архивных сведений» размещена в разделе «Дом и ЖКХ» — «Операции с недвижимостью». Для того, чтобы ей воспользоваться, нужно авторизоваться, заполнить цифровую форму заявления, прикрепить документ, который подтверждает право собственности, и оплатить пошлину.

Отмечается, что данная услуга доступна также в мобильном приложении «Добродел».

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#подмосковье
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Песков: обращения россиян по поводу СВО проанализируют
Песков сообщил, что обращения россиян по поводу СВО проанализируют
19 декабря 2024, 09:55

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Вопросы, связанные со специальной военной операцией, будут проанализированы во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал в интервью Первому каналу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, граждан России интересует, как проходит СВО, обеспечение потребностей фронта, как помогают героям спецоперации и их семьям, как осуществляется работа с инвалидами, какую оказывают помощь в трудоустройстве.
«И дальше это всё разбивается ещё на более мелкие подтемы. Поэтому здесь можно анализировать серьёзно, нужно. И этот анализ будет проводиться», — цитирует слова Пескова РИА Новости.
Прямую линию с Путиным и пресс-конференцию проведут сегодня, 19 декабря. Начало запланировано в полдень по московскому времени. В кол-центр поступило уже более 1,8 млн обращений.

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В люберецком ЖК «Жулебино парк» ввели в эксплуатацию дом на 336 квартир
19 декабря 2024, 09:47

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Корпус №17, построенный в жилом комплексе «Жулебино парк» на территории городского округа Люберцы, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В корпусе расположено 336 квартир различной планировки — от студий до трёхкомнатных — общей площадью свыше 13,1 тыс. квадратных метров. Входные группы новостройки выполнены в соответствии с принципом безбарьерной среды: на уровне земли. Рядом с домом обустроены детские площадки и места для отдыха», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ЖК «Жулебино парк» уже построены объекты социальной инфраструктуры: есть детский сад на 350 мест и две поликлиники на 100 посещений в смену каждая. Кроме того, ведётся строительство школы на 1,5 тыс. учеников.

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#строительство
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В Чехове состоялся Всероссийские турнир по гандболу среди любителей «Герои Города»
19 декабря 2024, 09:42

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Четырнадцатый Всероссийский турнир «Герои Города» среди любительских команд завершился в городском округе Чехов. В соревнованиях приняли участие 35 команд из 11 городов России, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Финальные этапы соревнований состоялись на двух площадках Дворца спорта «Олимпийский», носящего имя В. Максимова. Определение победителей и призёров турнира проходило в пяти категориях.

На турнире присутствовали почётные гости: президент Федерации гандбола Московской области, депутат областной думы Олег Жолобов, олимпийский чемпион, президент и главный тренер гандбольного клуба «Чеховские медведи» Владимир Максимов и левый крайний подмосковной команды Донат Морозов.

Всероссийский любительский гандбольный турнир «Герои Города» проходил с 13 по 15 декабря в Чехове. Он проводится уже более десяти лет. Изначально в нём участвовали только шесть любительских команд из Чехова. Однако за последние годы популярность турнира значительно возросла, и теперь в нём принимают участие команды со всех уголков страны.

Гандбольные соревнования «Герои Города» проходят при поддержке международного турнира SEHA — Gazprom League и Министерства физической культуры и спорта Московской области. Это соответствует целям федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#подмосковье
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Загруженность дорог Подмосковья утром 19 декабря составила пять баллов
19 декабря 2024, 09:34

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается загруженность дорог Московской области по состоянию на четверг, 19 декабря, основные пробки отмечаются при движении по направлению к Москве на двух федеральных трассах и шестнадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Заторы при движении в сторону столицы фиксируются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехало 806 тысяч машин, что на два процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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